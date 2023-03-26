Сербский президент: Россия предоставила Сербии место для хранения 100 млн куб. м газа

Россия предоставила Сербии место для хранения 100 млн куб. м газа в своей части подземного хранилища «Банатский двор». Об этом в воскресенье заявил сербский президент Александар Вучич.

Он рассказал, что сейчас у Сербии 520 млн куб. м газа, что является большим резервом для страны, однако его хотят довести до 700 млн куб. м. По словам Вучича, вся индустрия страны зависит именно от газа, поэтому Сербия строит интерконнектор с Болгарией, чтобы получить возможность добывать газ и из других стран.

— Россия нам предоставила возможность хранения еще 100 млн куб. м в своей части подземного хранилища газа «Банатский двор», за что ей спасибо. Это важно для нас, — отметил президент.

В начале февраля Вучич заявлял, что Сербия не планирует вступать в НАТО и сохранит позицию военного нейтралитета.

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Илина Хакимова