В Татарстане женщину подозревают в покушении на убийство своего мужа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жительницу Бугульмы подозревают в покушении на убийство своего 48-летнего мужа. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Следствие считает, что в ходе совместного распития спиртных напитков в квартире, пара поругалась, после чего супруга нанесла мужчине удар ножом в грудь. В дальнейшем она вызвала домой скорую помощь.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Фото: sledcom.ru

В Следкоме по Татарстану добавили, что сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

На этой неделе Верховный суд Татарстана вынес вердикт по делу о трагической гибели пятилетней девочки в поселке Васильево Зеленодольского района и приговорил 38-летнего казанца Сергея Макарова к 17 годам колонии строгого режима за убийство ребенка с диагнозом ДЦП и еще ряд преступлений.

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Илина Хакимова