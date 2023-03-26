В Татарстане женщину подозревают в покушении на убийство своего мужа
Жительницу Бугульмы подозревают в покушении на убийство своего 48-летнего мужа. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.
Следствие считает, что в ходе совместного распития спиртных напитков в квартире, пара поругалась, после чего супруга нанесла мужчине удар ножом в грудь. В дальнейшем она вызвала домой скорую помощь.
Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.
В Следкоме по Татарстану добавили, что сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
На этой неделе Верховный суд Татарстана вынес вердикт по делу о трагической гибели пятилетней девочки в поселке Васильево Зеленодольского района и приговорил 38-летнего казанца Сергея Макарова к 17 годам колонии строгого режима за убийство ребенка с диагнозом ДЦП и еще ряд преступлений.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым