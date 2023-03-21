Казанца приговорили к 17 годам колонии за пьяное убийство девочки-инвалида

Сегодня Верховный суд Татарстана вынес вердикт по делу о трагической гибели пятилетней девочки в поселке Васильево Зеленодольского района. И приговорил 38-летнего казанца Сергея Макарова к 17 годам колонии строгого режима за убийство ребенка с диагнозом ДЦП и еще ряд преступлений, передает журналист «Реального времени».



В последнем слове подсудимый просил об оправдании, тогда как гособвинитель в прениях назвал полностью доказанной его вину в убийстве малолетней, а также умышленном причинении вреда здоровью и угрозе убийством ее родным, и запрашивал срок в 18 лет лишения свободы.

По версии обвинения, самое тяжкое из преступлений было совершено в ночь с 15 на 16 мая 2022 года. В доме сожительницы Макарова в поселке Васильево Зеленодольского района он и она распивали спиртное. В это время пятилетняя дочь женщины, являющаяся инвалидом, заплакала. Пока ее мать находилась в другой комнате, мужчина, как считают в СК и прокуратуре, нанес девочке восемь ударов по голове. И та спустя три дня скончалась от кровоизлияния в мозг и разрыва связок, причем о причине смерти мать ребенка узнала лишь после вскрытия.

Дело было возбуждено по факту убийства, а позже в нем появились новые эпизоды. Макарову предъявили, что 9 мая в ходе распития спиртного с сожительницей и ее сестрой он, угрожая женщинам расправой, избил их и нанес ранения ножом. По этим эпизодам на предварительном следствии арестованный частично признавал вину.

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Ирина Плотникова