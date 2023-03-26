В Пентагоне не видят доказательств того, что Россия готова применить ядерное оружие

Пентагон отреагировал на заявления президента России Владимира Путина о том, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. В Пентагоне считают, что причин для изменения готовности ядерных сил США нет.



— Мы видели сообщения о заявлении России [о размещении ядерного оружия в Белоруссии]... Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, — передает сообщение агентство Reuters.

Как отмечает агентство, Белый дом высказал такое же мнение. Эксперты сообщили Reuters, что это важное событие, поскольку до сих пор Россия гордилась тем, что, в отличие от Соединенных Штатов, она не размещала ядерное оружие за пределами своих границ.

Путин, в свою очередь, объяснил, что поводом для такого шага стало заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. При этом президент отметил, что Белоруссия давно просила разместить у себя на территории российское ядерное оружие. Путин добавил, что Россия делает то, что США делают десятилетиями.

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Илина Хакимова