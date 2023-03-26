Глава Минздрава Сербии заявила о росте случаев бесплодия из-за применения НАТО обедненного урана

Министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич заявила, что бомбардировки НАТО Союзной республики Югославия в 1999 году с применением обедненного урана были бесчеловечным экспериментом над жителями Западных Балкан. Об этом сообщает «РИА Новости».

Стоит отметить, что до вступления на должность главы Минздрава в 2022 году доктор Груйичич возглавляла Институт онкологии и радиологии. Кроме того, она является одним из ведущих хирургов-онкологов региона.

— Применение обедненного урана, который не был нейтрализован, <...> не только привело к росту онкологических заболеваний, отмечаем значительный рост бесплодия у мужчин, аутоиммунных заболеваний всех видов, патологий при беременности, определенных умственных нарушений у детей, рожденных в этот период, или чьи родители подвержены этому негативному воздействию, — сказала она.

Фото: ru.wikipedia.org

В пятницу президент Сербии Александр Вучич отреагировал на слова посла США в Белграде Кристофера Хилла, который выразил надежду, что «сербы забудут свою обиду» на агрессию НАТО.

— Наше обязательство — попытаться простить. А забыть [агрессию НАТО] мы сможем только тогда, когда нас не станет. Вам не удастся сломить эту страну, она будет жить, — сказал он во время траурных мероприятий, посвященных 24-й годовщине агрессии НАТО против Югославии.

Бомбардировки Югославии начались 24 марта 1999 года и продолжались 78 дней. За время операции авиация стран североатлантического альянса совершила 38 тысяч боевых вылетов.

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Максим Кокунин