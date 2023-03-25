Главный тренер «Рубина»: «Это приемлемый для нас результат»

Наставник «Рубина» Юрий Уткульбаев прокомментировал нулевую ничью с «Аланией». Слова тренера приводит клубная пресс-служба:

— Любые очки — в копилку, тем более что не подпустили соперника к себе близко в очной встрече. Лучше бы набрали по три, чем очко дома и очко на выезде. Были бы повыше, но это футбол, ничего не сделаешь. С точки зрения турнирной стратегии это приемлемый для нас результат, — прокомментировал тренер.

Уткульбаев объяснил, что его беспокоит отсутствие голов при достаточном количестве моментов. В то же время он выразил удовлетворенность игрой команды в обороне.

Фото: rubin-kazan.ru

Напомним, ФК «Рубин» вторую игру подряд сыграл в нулевую ничью. В 24-м туре Российской первой лиги казанская команда не сумела переиграть «Аланию» в гостях.

«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Юрия Уткульбаева отстают от калининградской «Балтики» на 3 очка. Но у лидера чемпионата есть игра в запасе.

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Айрат Назипов