Смотровая площадка казанской «Чаши» возобновила свою работу

С сегодняшнего дня смотровая площадка Центра семьи «Казан» возобновляет свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции парков и скверов Казани.

— Обращаем ваше внимание: в связи с проведением ремонтных работ, вход временно находится с левой стороны от главного входа Центра семьи «Казан», — рассказали в пресс-службе.

Режим работы смотровой площадки центра — с 10.00 до 20.00 с техническим перерывом с 14.30 до 15.00. Увидеть город на казанской «Чаше» можно с высоты 32 метра.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, смотровая площадка Центра семьи «Казан» в столице Татарстана завершила свою работу 9 января 2023 года. В новогодние праздники на ней побывали более 15 тысяч человек.

В 2022 году смотровую площадку Центра семьи «Казан» посетили более 280 тысяч человек. Тогда площадка после зимы возобновила работу в конце марта в тестовом режиме.



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Айрат Назипов