Смотровая площадка Центра семьи «Казан» закрылась на зимний период

Фото: Максим Платонов

Сегодня завершила свою работу смотровая площадка Центра семьи «Казан». Об этом сообщает в своем инстаграм-аккаунте Дирекция парков и скверов Казани.

За весь сезон ее посетили 184 тысячи человек. Смотровая площадка работала в тестовом режиме с апреля 2021 года, а в мае открылась полностью. Не закрывалась она на период новогодних праздников первый раз за все время. За прошедшие зимние праздники, с 1 по 9 января, на ней побывали 13 тысяч человек.

Увидеть город на казанской «Чаше» можно с высоты 32 метров.

Во время новогодних праздников смотровая площадка работала с 10.00 до 22.00. В октябре она переходила на другой график работы — с 10.00 до 20.00.

Дарья Акимова