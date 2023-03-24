В Альметьевском районе Татарстана обнаружили следы нефтепродуктов в реке Урсалинке
В Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана поступила информация о разливе нефти в микрорайоне Урсала Альметьевского района. Инспекторы Юго-Восточного территориального управления оперативно выехали на место.
— Обнаружены нефтепродукты в реке Урсалинке, которые попали сюда, видимо, с талыми водами. На поверхности воды имеется характерная радужная пленка, — рассказали в пресс-службе.
Специалисты лаборатории министерства отобрали пробы воды в Урсалинке и Степном Зае.
На этой неделе произошло загрязнения ручья рядом с селом Тихоновка в Альметьевском районе Татарстана. На поверхности воды специалисты также выявили нефтяную пленку.
Позже стало известно, что нефть разлилась на почву в результате прорыва нефтяного трубопровода. В прибрежной защитной полосе Малой обнаружили металлическую трубу, через которую вода с нефтепродуктами попала в реку.
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