Природоохранная прокуратура проверяет обстоятельства загрязнения ручья в Татарстане

Фото: прокуратура Татарстана

Природоохранная прокуратура выясняет обстоятельства загрязнения ручья рядом с селом Тихоновка в Альметьевском районе Татарстана. Как рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, сообщение об этом поступило сегодня днем в МЧС.

— Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательного гарнизона установили, что на поверхности ручья находится нефтяная пленка. Аварийная бригада НГДУ «Альметьевнефть» установила на ручье шесть нефтеуловителей. Существовала угроза попадания нефтяной пленки в реку Степной Зай, — рассказал он.

На место происшествия выезжал заместитель прокурора Альметьевска Ильнур Габдурахманов. По факту инцидента организована проверка, которую проведет Татарская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с сотрудниками Росприроднадзора. По ее итогам будет решаться вопрос об ответственности виновных должностных лиц.

Фото: прокуратура Татарстана

На прошлой неделе в Кайбицком районе Татарстана выявили незаконный сброс сточных вод в реку Кубня. Экологи подозревают, что источником загрязнения мог стать Комсомольский молочный комбинат, который расположен в пгт. Комсомольское (Чувашия). Материалы были направлены в Татарскую природоохранную межрайонную прокуратуру.

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Айрат Назипов