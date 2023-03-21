Экологи устраняют последствия разлива нефти в Альметьевском районе Татарстана

Фото: Минэкологии Татарстана

Инспекторы Минэкологии 20 марта обследовали территорию реки Малая в районе улицы Речной в Альметьевском районе Татарстана после сообщения о загрязнении нефтепродуктами.



В ходе обследования территории в районе автодорожного моста на ул. Геофизическая в районе КНС-1 ООО «Альметьевск-Водоканал» установлено, что нефть разлилась на почву в результате порыва нефтяного трубопровода. В прибрежной защитной полосе Малой обнаружили металлическую трубу, через которую вода с нефтепродуктами попала в реку. На месте — сильный и резкий запах нефтепродуктов.

Река Малая — приток реки Степной Зай. Через Малую загрязненная вода попала и в Степной Зай. На поверхности образовалось нефтяное пятно. Экологи отобрали пробы воды:



р. Малая — 100 м выше места попадания нефтепродуктов из металлической трубы в прибрежную защитную и береговую полосу р. Малая. Вода чистая, без запаха и признаков содержания нефтепродуктов и других особенностей;

р. Малая — под автодорожным мостом по ул. Геофизической, имеются признаки загрязнения, фрагменты нефтяной эмульсии, сильный резкий запах нефтепродуктов;

р. Малая — 450 м ниже от автодорожного моста по ул. Геофизической. В районе ул. Речной, 9, вода имеет слабый запах нефтепродуктов.

Также отобраны пробы воды в реке Степной Зай. Все пробы находятся в работе.



Утром 21 марта на месте разлива нефти в Альметьевском районе снова работают экологи. Идет устранение последствий разлива.

Фото: Минэкологии Татарстана

В Бугульме в конце 2022 года возбудили уголовное дело по статье «Порча земли» после того, как в августе на улице Нефтяников произошел разлив битума. Площадь разлива составила 120 кв. м, объем — 60 куб. м.



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Маргарита Головатенко