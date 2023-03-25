Исследование: 68% компаний Казани опираются на правила по дресс-коду

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В 16% компаний Казани требуют от сотрудников соблюдать дресс-код и следовать строгому деловому стилю в одежде. Об этом говорится в результатах исследования «Авито Работы».

Еще 28% организаций в столице Татарстана придерживаются правил по соблюдению расслабленного, демократичного дресс-кода. В основном такой стиль одежды фигурирует в творческих сферах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также аналитики отметили, что демократичные варианты рабочей одежды сегодня не редко можно увидеть и в более консервативных сферах. Отмечается, что к примеру работники офиса, контактирующие с клиентами, обязаны придерживаться строгого делового стиля, а остальные сослуживцы могут носить обычную повседневную одежду.

16 марта в результате исследования «Авито Работы» выяснилось, что 4 из 10 жителей ПФО на работе чувствуют себя как дома. К примеру 69% респондентов рассказали, что на работу в качестве второй обуви, даже приносят домашние тапочки. Еще 56% участников опроса рассказали, что у них на рабочем месте есть также комплект сменной одежды.



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Антон Гаврилов