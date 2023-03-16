Исследование: четверо из 10 жителей ПФО чувствуют себя на работе как дома

Четверо из 10 жителей ПФО признаются, что на работе чувствуют себя как дома. Так, 69% опрошенных сообщили, что хранят на своем рабочем месте посуду. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Авито Работа».

Еще 69% респондентов рассказали, что приносят на работу вторую обувь, чаще всего опрошенные говорили о домашних тапочках. 56% сообщили, что у них на работе есть и комплект сменной одежды на разные случаи жизни.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также аналитики выяснили, что 16% специалистов в ПФО приносят на работу некоторые предметы для придания уюта своему рабочему месту. Так, ряд опрошенных признались, что приносят в офис семейные фотографии, мелкие сувениры и рисунки детей.

Необычной деталью исследования стало, то, что некоторые респонденты украшают свое рабочее место вещами курьезного характера, такими как кактусы, игрушки и статуэтки. У некоторых в таком списке была даже подзорная труба.

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Антон Гаврилов