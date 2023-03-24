За неделю в Татарстане подешевели творог, соль и фруктово-ягодные консервы для детского питания

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 13 по 20 марта зафиксировали снижение средних цен на творог, соль и фруктово-ягодные консервы для детского питания. Подешевели также макароны из пшеничной муки высшего сорта и вермишель.

Заметнее всего за неделю в республике снизилась средняя цена свежих огурцов — на 8,84%, до 156,96 рубля за один килограмм. Дешевеют они пятую неделю подряд.



На 2% в республике подорожал творог — до 344,42 руб./кг; на 1,9% — фруктово-ягодные консервы для детского питания, до 476,84 руб./кг. Средняя цена соли опустилась на 1,7%, до 13,3 рубля за килограмм.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По подсчетам Татарстанстата, за неделю в регионе также подешевели говядина и свинина (кроме бескостного мяса), сухие молочные смеси и овощные консервы для детского питания, черный байховый чай, гречка, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов. Минимально снизились средние цены на кур (кроме окорочков), вареную колбасу, подсолнечное масло, маргарин, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, печенье, пшено, ржаной и ржано-пшеничный хлеб.

Также в Татарстане за неделю подешевели картофель и капуста. Без изменений за неделю осталась средняя цена баранины (кроме бескостного мяса) — 575,27 рубля за килограмм.



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Татьяна Демина