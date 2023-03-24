Официальная статистика: в Татарстане за неделю подорожали помидоры, рис и сосиски

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С 13 по 20 марта в Татарстане подорожали некоторые продукты питания. Без изменений за неделю осталась средняя цена баранины (кроме бескостного мяса) — 575,27 рубля за килограмм.

Согласно данным Татарстанстата, заметнее всего за семь дней подорожали свежие помидоры — на 4,05%. Средняя цена на 20 марта составила 193,28 рубля за килограмм.

На 1,4% за неделю подорожал шлифованный рис — до 89,62 руб./кг. Средняя цена на сосиски и сардельки выросла за неделю на 1,26%, до 382,96 руб./кг.

Также в Татарстане подорожали куриные яйца, сахар-песок, сливочное масло, яблоки, твердые, полутвердые и мягкие сыры. Минимально выросли средние цены на полукопченую колбасу, мясные консервы для детского питания, мороженую неразделанную рыбу, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, сметану, пшеничную муку и бананы, следует из подсчетов Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, с 13 по 20 марта в Татарстане подорожала большая часть овощей из «борщевого набора». Средняя цена лука выросла на 3,26%, моркови — на 2,6%, столовой свеклы — на 0,85%.

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Татьяна Демина