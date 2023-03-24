За неделю в Татарстане подорожала большая часть овощей из «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за неделю снизились средние цены на часть овощей, входящих в так называемый борщевой набор. Подешевел картофель и свежая белокочанная капуста. Репчатый лук, столовая свекла и морковь подорожали.

Средние цены на картофель и капусту в республике с 13 до 20 марта упали незначительно — менее чем на 1,5%. Они составили 30,41 и 20,39 рубля за один килограмм соответственно.

Заметнее всего за неделю подорожал лук — на 3,26%, до 50,32 руб./кг. Средняя цена моркови выросла на 2,6%, до 38,4 руб./кг, а столовой свеклы — на 0,85%, до 33,6 руб./кг, следует из данных Татарстанстата.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за предыдущую неделю, с 6 по 13 марта, в Татарстане впервые с начала 2023 года зафиксировали снижение средних цен на овощи «борщевого набора». Картофель подешевел на 3%, лук — на 1,7%, капуста — на 1,05%, столовая свекла — на 0,9%, а морковь — на 0,52%.

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Татьяна Демина