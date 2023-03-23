Эксперт рассказал о проблемах управленцев высшего звена при поиске работы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Произошедшие в 2022 году события серьезно осложнили процесс поиска работы для соискателей высокого уровня. В этом уверен руководитель компании TakeMyTime Сергей Климов, который поделился своим мнением на этот счет с Daily Moscow.

По словам эксперта, зачастую работа в одной компании на протяжении долгого времени мешает топ-менеджерам принять новую реальность, им становится сложно проходить собеседования, презентовать свои достижения и здраво оценивать себя на фоне других соискателей. Многим трудно даются отказы и отсутствие ответа от компаний.

Климов подчеркнул, что на сегодняшний день работодатели выбирают тех управленцев, которые умеют действовать быстро. Бизнес хочет понимать, насколько хорошо соискатель решит его задачи, добавил эксперт.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

— В кризисное время руководитель должен иметь внутренний ресурс, чтобы противостоять стрессу и неопределенности, — подметил он.

Что касается конкуренции, то сегодня соискателям сложнее всего бороться за топ-позиции в сфере IT, строительстве и производстве.

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Айрат Назипов