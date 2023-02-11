От шеф-повара до стоматолога: кому в Казани готовы платить миллион рублей в месяц

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Казани открыты тысячи вакансий на самые разные должности. Но вот работодателей, готовых платить своему сотруднику больше 250 тысяч рублей, не так уж и много. Всего на одном из сайтов по поиску работы чуть меньше 300 подобных предложений. «Реальное время» составило список самых «дорогих» вакансий. Стоит отметить, что соискателю будут поручать ряд серьезных задач.

Зарплата в пределах миллиона

Самая «богатая» вакансия доступна менеджеру по коммерческой недвижимости. Ему обещают платить до 1,5 млн рублей. При этом минимальная зарплата, как указано в вакансии, составляет аж 250 тысяч рублей. Что удивительно, опыт сотрудника при трудоустройстве на работу совсем не важен, но фирма предупреждает, что ей нужны амбициозные и инициативные работники.

Фото: kazan.hh.ru (скриншот)

Месячную зарплату до миллиона рублей готовы платить в казанской клинике стоматологических услуг. В этом случае, чтобы попасть на должность врача-стоматолога-хирурга-имплантолога, кандидат должен иметь как минимум пятилетний опыт работы на аналогичной должности. Плюсом будет и опыт работ по другим специальностям. Еще у него должно быть высшее образование по специальности «Стоматология». Список задач также внушительный. Он должен будет удалять пациенту зубы, проводить пластику мягких тканей и консультировать клиентов.

Больше двух месяцев не могут найти руководителя проекта в особой экономической зоне. Руководство готово платить сотруднику от 50 тысяч до одного миллиона рублей. Соискателя предупреждают сразу: его ждут задачи и требования мирового уровня. При этом ему обещают быстрый рост до топ-менеджера компании, управление многомиллионным бюджетом проектов и развитие в команде профессионалов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

До миллиона рублей казанцы могут заработать в фирмах по продажам металлопроката или очистного оборудования. В первом случае нужно работать удаленно с различными предприятиями агронома и автозавода, а во втором необходимо проводить встречи с клиентами и презентовать им продукцию компании. В обоих случаях работодатель будет смотреть на опыт.

Зарплата в пределах 500 тысяч рублей

Большинство вакансий с зарплатой такого уровня связаны с продажами. Продавать придется недвижимость, стройматериалы, сельхозтехнику и другие продукции организаций. Впрочем, некоторые фирмы сразу предупреждают, что рассчитывать на полмиллиона «среднему» менеджеру не стоит. Такие «продажники», как правило, будут получать от 70 до 120 тысяч рублей. Максимум же получают «успешные» работники. Их зарплата может достигать до 600 тысяч рублей.

Также полмиллиона готовы платить региональным представителям. Например, одна из фирм занимается благоустройством различных территорий. Брать новичков в команду она не будет и ищет кандидата с 6-летним опытом работы на аналогичной должности. Претендент должен будет разрабатывать стратегию продажи региона, анализировать рынок и организовывать комплекс мероприятий для увеличения объема продаж.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

500 тысяч рублей в Казани можно заработать менеджеру по развитию бизнеса. Ему будет необходимо активно привлекать розничные компании и торговые сети для сотрудничества в сфере POS-кредитования, курировать действующих партнеров и обучать сотрудников компаний-партнеров.

Кадровый голод испытывает IT-компания, которая готова платить полмиллиона исполнительному директору. В его обязанности будут входить сразу 13 задач, среди которых: оптимизация и выстраивание бизнес-процессов, управление персоналом и контроль финансовых показателей. Попасть на такую работу смогут лишь узкие специалисты. У них должен быть опыт управления IT-компанией с выручкой от одного миллиарда рублей и опыт управления штатом от 500 человек. Также желателен опыт работы на зарубежном рынке.

Зарплата в пределах 200-400 тысяч рублей

Согласно данным сайта, больше чем 250 тысяч рублей в Казани готовы платить 285 специалистам. И в этом случае вариативность специальностей достаточна обширная.

На одном из предприятий готовы платить шеф-повару 200 тысяч рублей. Компания хочет, чтобы новоиспеченный сотрудник умел готовить европейские, индийские и узбекские блюда. Также «хозяин кухни» должен знать основные критерия безопасности кулинарной продукции, их виды и свойства, а также способы обработки сырья и полуфабрикатов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На такую же зарплату может рассчитывать дивизиональный директор в транспортной компании. От кандидата требуются знания рынка автоперевозок, быстрая обучаемость и уверенность в себе. Руководитель должен будет проводить переговоры с клиентами, управлять персоналом и контролировать выполнение назначенных планов.

Онлайн-школа удаленных профессий готова платить графическому дизайнеру до 300 тысяч рублей. Он должен обладать «отменным чувство вкуса и стиля». Чтобы попасть на работу дизайнеру нужно регулярно следить за трендами, уметь мыслить нешаблонно и соблюдать все сроки. В анкете ему необходимо прикрепить ссылку на портфолио.

Фото: pxhere.com

Также есть вакансии, которые предполагают командировку. Например, в Казани ищут инженера проектов капитального строительства. Его отправят на работу в Ямало-Ненецкий автономный округ. Фирма ищет опытного кандидата со строительным образованием. В его обязанности войдут 11 задач.

Многие вакансии от 150 до 400 тысяч связаны с продажами. Отличает их то, что некоторые работодатели обещают сотрудникам не заставлять искать новых клиентов и не заниматься «холодными» звонками. В других же случаях расширять базу покупателей все же придется.

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Айрат Назипов