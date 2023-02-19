«Ростех» планирует произвести 500 российских самолетов к 2023 году

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что к 2030 году должно быть выпущено свыше 500 отечественных гражданских самолетов, в том числе МС-21 и Sukhoi Superjet.

— С 2024 года мы начнем серийно производить наши самолеты и к 30-му году мы должны произвести более 500 различного типа самолетов, — сказал он в эфире передачи «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

По словам Чемезова, шанс выйти на свой собственный рынок у корпорации появился после санкций. Самолеты МС-21 и Sukhoi Superjet должны будут заменить воздушные суда Airbus и Boeing.

Фото: ru.wikipedia.org

В конце прошлого месяца гендиректор госкорпорации «Ростех» заявил, что пассажирский самолет МС-21 к концу 2024 года будет сертифицирован и пойдет в серию. По его словам, программа МС-21 «фактически уже на финишной прямой».

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Айрат Назипов