«Коммерсантъ»: Минздрав вчетверо увеличит число военных кафедр в вузах

Минздрав планирует в следующем году в четыре раза увеличить количество военных учебных центров (раньше они назывались военными кафедрами) в медицинских вузах. Об этом заявляет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию, полученную в Минздраве.



Сейчас ВУЦ есть всего в четырех подведомственных министерству вузах. А уже с 2024 года открыть такие центры готовы еще 13 вузов, вопрос о ВУЦ прорабатывают совместно с Минобороны.



В учебных центрах обучают либо по программам военной подготовки кадровых офицеров (в течение 6 лет), либо по программам подготовки офицеров запаса (4 года со второго курса).

Отметим, что обращение в Минздрав с просьбой рассмотреть возможность усилить «военно-медицинскую составляющую образования будущих военных медицинских специалистов» направила депутат Госдумы Яна Лантратова.

Она сослалась на опрос, проведенный командой приложения «Справочник врача», который показал, что больше половины гражданских врачей не знают, как оказывать военно-полевую помощь.

Большинство врачей (79%) с учетом «событий 2022 года» поддержали возвращение военных кафедр в медвузы.

33% считают, что нужно быть готовым к любым сценариям, еще 18% уверены, что военным врачам нужна поддержка гражданских коллег, а 16,5% решили получить ВУС именно из-за случаев, когда коллег-врачей мобилизовали по немедицинским специальностям, например стрелками.

Подчеркнем, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на прошлой неделе заявил, что в Кремле не ведется никаких обсуждений новой волны частичной мобилизации.



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Илина Хакимова