В Европарламенте заявили, что НАТО не стремится к миру и безопасности

Основы для конфликта между Россией и Украиной заложило НАТО своими действиями. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес, сообщает ТАСС.

— Большая часть формулировок Декларации о сотрудничестве ЕС — НАТО расходится с реальностью. НАТО не стремится продвигать мир и безопасность, — написал в соцсетях евродепутат.

Он отметил, что стратегия Североатлантического альянса по расширению на восток и его действия в отношении Украины создали основу настоящего противостояния.

— Что НАТО когда-либо делала для мира? — задался вопросом евродепутат.

28 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в отношениях альянса и России «назад дороги нет». Также он добавил, что окончание конфликта на Украине не поможет вернуть нормальные отношения. Вместе с тем Столтенберг добавил, что в НАТО больше не доверяют Китаю.



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Антон Гаврилов