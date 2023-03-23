Казанцы рассказали о своих предпочтениях в плане заказа воды

По итогам 2022 года казанцы заказали на 33% больше воды, чем в 2021-м. Об этом говорится в результатах исследования онлайн-сервиса доставки продуктов «СберМаркет».

Аналитики выяснили, что в прошлом году продажи обычной воды выросли на 26%, по сравнению с 2021 годом. Также на 43% увеличились продажи газированной воды.

Также исследование показало, что жители столицы Татарстана предпочитают заказывать на дом большие объемы воды — каждый третий заказ воды без газа приходится на пятилитровую бутыль. Газированную воду казанцы в основном берут в объеме 1,5 литра — каждый второй заказ приходится на такой объем.

Вместе с этим среди жителей Казани вырос и спрос на ароматизированную воду. По итогам двух с половиной месяцев этого года количество купленных ароматизированных напитков выросло в 4,8 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Больше всего казанцам полюбилась ароматизированная вода со вкусом вишни — на такой вкус приходится каждая 10-я бутылка такого напитка. Не меньшим спросом пользуется вода с ароматом лимона — такой вкус казанцы берут на 27% чаще, чем воду со вкусом граната.

Фото: pixabay.com

В топ-5 популярных брендов воды без газа, состоящих полностью из отечественных брендов, вошли «Раифский источник» — на этот бренд приходится каждая пятая купленная бутыль. На втором месте «Красная цена» (каждая 10-я). Третью позицию занимает «Сенежская», далее в рейтинге стоит «Святой источник». Замыкает топ «Сестрица». Лидером по продаже газированной воды является «Раифский источник» — воду этого бренда заказывают на 36% чаще, чем «Ессентуки».

В декабре 2019 года врач-диетолог Елена Соломатина рассказывала, что минеральная вода не всегда приносит пользу организму. Специалист разделила минеральную воду на два вида: столовую и лечебную. По ее словам, столовую можно пить без ограничений. В отношении лечебной минеральной воды Соломатина заявила, что ее следует употреблять с осторожностью. Также она пояснила, что здоровому человеку ее пить вообще не рекомендуется, так как она назначается по показаниям.

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Антон Гаврилов