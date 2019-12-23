Диетолог рассказала об опасности минеральной воды

Минеральная вода не всегда приносит пользу организму, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина. Специалист рассказала о случаях, когда употребление минералки наносит вред организму.

Она уточнила, что минеральную воду можно условно разделить на столовую и лечебную, то есть сильноминерализованную.

Столовую можно пить без ограничений. «Но существуют рекомендации по объему воды вообще. Свою суточную норму можно рассчитать, умножив собственный вес, количество килограммов, на 30 миллилитров. Учитывать надо и ту воду, которая содержится в пище и напитках», — рассказала Соломатина.

С осторожностью следует употреблять лечебную минеральную воду, которая делится на щелочную и кислотную. Диетолог подчеркнула, что здоровому человеку ее пить вообще не рекомендуется, так как она назначается по показаниям.

Так, при язве или гастрите не стоит пить кислотную минеральную воду. Врач добавила, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом нанести вред может даже столовая вода, так как газ раздражает слизистую.

Помимо этого, Соломатина отметила, что регулярно пить воду — не означает употреблять ее стаканами. Для этого достаточно каждые полчаса делать пару глотков, передает «Вечерняя Москва».

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