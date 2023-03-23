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Сегодня в Казани ожидается до +9 градусов

06:30, 23.03.2023
Сегодня в Казани ожидается до +9 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В четверг, 23 марта, в Казани ожидается переменная облачность и умеренный юго-западный, западный ветер. Преимущественно без осадков, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +7 до +9 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +5 до +10°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Утром в республике возможен туман. На дорогах местами гололедица, предупреждают синоптики.

Напомним, в апреле и мае, а также в течение трех летних месяцев 2023 года среднемесячные температуры воздуха в Татарстане ожидаются около нормы. В сентябре они окажутся выше нее.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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