На оценку рыночной стоимости земель, изъятых для реконструкции трассы М-7 в Татарстане, потратят 2 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» потратит чуть более 2 миллионов рублей на оценку рыночной стоимости земельных участков, занятых под строительство и реконструкцию трассы М-7 «Волга». Вместе с этим планируется рассчитать и полученные убытки, в том числе упущенную выгоду, связанную с изъятием этих территорий для государственных нужд.

Всего в перечень входят 122 земельных участка, находящихся на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов (1 этап км 0+000 — км 26+800). Большая часть из них является землями сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов. При этом собственники установлены далеко не у каждого участка.

Стоит отметить, что в общем перечне оказались и несколько участков, принадлежащих ОАО «Сетевая компания» и ПАО «Татнефть». Кроме того, под изъятие попали и земли таких компаний, как ООО «Терра парк», «Аврора» и «Переправа».

Согласно проектной документации, результаты такой оценки будут использованы заказчиком для последующего изъятия земельных участков и выплаты убытков их правообладателям. Выполнить работы планируется в течение 5 дней с момента заключения контракта.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, реконструкцию участков М-7 «Волга» в Татарстане до границы с Башкирией намерены завершить в 2024 году.

Как рассказывал в ноябре прошлого года начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов, в границах Татарстана трасса станет четырехполосной. Реконструкция участка заняла 3 года. За это время проезжую часть расширили с двух до четырех полос, построили шесть новых путепроводов на пересечении с железной дорогой и двумя автомобильными дорогами, а еще 14 съездов и четыре отнесенных поворота.

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Максим Кокунин