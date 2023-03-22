В Казани появится апарт-отель сети YE’S

Юбилейный, десятый апарт-отель сети YE’S появится в Казани, проект реализуется совместно с компанией UD Group. После завершения строительства управление объектом перейдет к УК YE’S. Она возьмет на себя обязанности по управлению номерным фондом, эксплуатации и обеспечению гостиничного сервиса, по взаимодействию как с собственниками, так и с арендаторами апарт-отеля.

Основополагающими факторами для реализации проекта стал рост популярности Казани для туристов и отсутствие предложений сегмента апарт-отелей: в 2022 году Казань посетили более 3,6 млн туристов — это на 20% выше показателя 2021-го. Увеличение средней загрузки гостиниц, достигавшей в праздничные дни 95%, повлекло за собой рост средних тарифов.

Ожидается, что проект будет обладать высокой доходностью для собственников, указал директор по развитию сети апарт-отелей YE’S Антон Агапов.

В совместных планах компаний — создать проект, притягивающий жителей и гостей Казани. Интерес представляет формат многофункциональных комплексов, которые объединяют в себе торговые пространства, места для развлечений, отдыха, хобби и рабочие места разных форматов, включая коворкинги и привычные офисы. Они могут иметь в составе жилье или вписываться в готовую жилую среду. Объект призван удовлетворить различные потребности в одном месте, сократить перемещение по городу и обеспечить высокий уровень качества услуг, рассказал директор дивизиона многофункциональные комплексы в UD Group Мугад Салихов.

Фото: yesapart.com

Международная сеть апарт-отелей YE’S создана в 2011 году, номерной фонд — 4,5 тысячи апартаментов. Продукт рынка недвижимости сочетает гостиничную, жилую и инвестиционную составляющие. Сейчас портфель YE’S включает шесть реализованных апарт-отелей: три в Москве (YE’S Mitino, YE’S Botanica и YE’S Technopark), два Санкт-Петербурге (YE’S Hoshimina, YE’S Marata) и YE’S Astana в столице Казахстана.

В конце октября 2021 года делегация из представителей ведущих девелоперских компаний Казани побывала в property-туре в Санкт-Петербурге, где посетила пять знаковых апарт-отелей северной столицы. Изучался в том числе апарт-отель YE’S Marata с видовыми террасами. Планировалось перенести лучший опыт коллег в столицу Татарстана.



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Маргарита Головатенко