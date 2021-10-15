Казанские девелоперы подсмотрят в Санкт-Петербурге лучший опыт строительства апарт-отелей

22—23 октября делегация из представителей ведущих девелоперских компаний Казани побывает в property-туре в Санкт-Петербурге. Они посетят 5 знаковых апарт-отелей северной столицы и познакомятся с ключевыми аспектами их реализации. Предполагается, что лучший опыт коллег казанские игроки рынка переймут и перенесут на родную почву.



Property-тур организован компанией PerfectRED при поддержке Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД). Уже подтвердили участие в поездке ведущие девелоперы Казани: UD GROUP, Novastroy, «Арт-строй», «Армида», «АДТ-Проект», «А+Р ПРОЕКТ».

Будут изучены следующие объекты:

лофт-квартал Docklands;

апарт-комплекс VALO;

апарт-отель YE’S Marata с видовыми террасами в центре Санкт-Петербурга;

«Vertical Петербург»;

инвест-отель IN2IT.

Лофт-квартал Docklands (рендер)

Елена Стрюкова, полномочный представитель РГУД в Татарстане, объясняет цель поездки так:

— В центре Казани не осталось земельных участков, пригодных для строительства жилья. Они не проходят по нормативам, по инсоляции, по обеспечению социальной инфраструктуры. Но тем не менее остались участки, которые могли бы нести в себе смешанную функцию — например, подходящие под апарт-отели. Поэтому и была организована поездка представителей крупнейших казанских девелоперов в Санкт-Петербург, чтобы они познакомились с лучшими проектами апарт-отелей. Они должны с этими продуктом познакомиться и научиться строить его в Казани.

Санкт-Петербург был выбран, поскольку рынок недвижимости там схож с казанским по степени влияния туристической компоненты. Как рассказывает Елена Стрюкова, то, что город стал туристической столицей, стало предпосылкой к активному развитию рынка апарт-отелей — там это происходило быстрее, чем даже в Москве. И второй фактор выбора — архитектурная компонента, эстетика, характерная для Северной столицы. На казанскую почву хотелось бы привнести красивую архитектуру, как рассказывают организаторы тура.

Елена Стрюкова, полномочный представитель РГУД в Татарстане

Елена Стрюкова объясняет:

— Мы едем изучить ключевые четыре компоненты. Во-первых, как продукт продавался, может ли апарт-отель приносить деньги девелоперам, ведь это инвестиционный продукт. Во-вторых, как происходит управление объектами, сдаются ли они на короткий или на долгий срок, каков портрет потребителя этого продукта. В-третьих, нас интересуют вопросы технической эксплуатации. И наконец, четвертое — архитектура, планировка, эстетика.



Во время property-тура состоится дискуссия, на которой казанские девелоперы зададут вопросы санкт-петербургским коллегам. А итогом, как надеется Елена Стрюкова, станет «бум строительства апарт-отелей в Казани в ближайшие годы».

Людмила Губаева