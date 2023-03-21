Премьер-министр Японии Кисида посетит Украину

В МИДе Японии подтвердили, что премьер-министр страны Фумио Кисида, председательствующий в G7, отправился с визитом на Украину во вторник, 21 марта, где состоится его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встреча Кисиды и Зеленского запланирована в Киеве. Затем Кисида должен будет отправиться в Польшу, где 22 марта запланирована его встреча с представителями польского руководства, сообщает «РИА Новости».

Отметим, что до настоящего времени Кисида является единственным главой государства из числа «большой семерки», кто до сих пор не встречался с Зеленским лично. Вопреки принятой процедуре Токио не анонсировал поездку.

Ожидается, что в ходе своего визита премьер-министр лично заявит Зеленскому о своей солидарности и намерении поддерживать Украину и дальше. А также заявит о решимости «поддерживать международный порядок, основанный на верховенстве права». В свою очередь, в ходе встречи с польским руководством стороны намерены подтвердить сотрудничество с целью оказания поддержки Украине.

Тем не менее в прошлом месяце Япония заявила о том, что по-прежнему хочет подписать мирный договор с Россией. Также местные власти надеются на скорейшее возобновление гуманитарных обменов. С началом специальной военной операции на Украине российско-японские отношения стали стремительно деградировать, а администрация Фумио Кисиды стала вводить в отношении России недружественные меры, нарушая все международные нормы.



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Илина Хакимова