УНИКС-2 досрочно вышел в плей-офф Единой молодежной лиги ВТБ

После двух побед над «Пармой-М» (80:65 и 102:73) УНИКС-2 обеспечил себе выход в плей-офф Единой молодежной лиги ВТБ.

В 1/4 финала казанская «молодежка» проведет серию до двух побед. Сильнейшие в своих парах станут участниками «Финала четырех». В плей-офф Единой молодежной лиги ВТБ, помимо УНИКСа-2, выступят МБА-2, «Локомотив-Кубань-2-СШОР», «Руна-2», «ЦСКА-Юниор», «Зенит-М», «Химки-2» и «Пари Нижний Новгород-2». Расписание первого раунда станет известно по окончании регулярного сезона.

«Финал четырех» 10-го сезона молодежного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится 13 и 14 апреля в Краснодаре. В нем примут участие четыре победителя серий 1/4 финала.

Фото: unics.ru

До завершения регулярного чемпионата-2022/23 команде Андрея Кибенко осталось провести четыре выездных матча. 24 и 25 марта УНИКС-2 сыграет в Краснодаре с «молодежкой» «Локомотива-Кубань», а 28 и 29 марта встретится на берегах Невы с «Зенитом-М».

Отметим, что УНИКС досрочно обеспечил себе итоговое 2-е место в регулярном чемпионате. Четвертьфиналы плей-офф 2023 года пройдут до трех побед. Серии 1/4 финала стартуют 31 марта, а завершатся не позднее 11 апреля.

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Айрат Назипов