В двух районах Татарстана представили новых руководителей отделов полиции

Фото: МВД по Татарстану

Заместитель министра внутренних дел по Татарстану Алексей Соколов представил новых руководителей отделов МВД по Агрызскому и Менделеевскому районам республики. Первый отдел возглавил подполковник полиции Тимур Хузяхметов, а второй — майор полиции Роман Водников, рассказали в пресс-службе МВД по республике.

Тимур Хузяхметов начал службу в органах внутренних дел в 2006 году в Агрызском РОВД, где прошел путь от участкового инспектора милиции до начальника отдела. Награжден медалью МВД России «За отличие в службе» трех степеней, медалями «Участник боевых действий», «За службу на Северном Кавказе», медалью МВД по РТ «За отличную службу в МВД по Республике Татарстан», нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД по Республике Татарстан».

Фото: МВД по Татарстану

Роман Водников пришел в органы внутренних дел в 2006 году. Проходил службу в различных подразделениях отдела МВД России по Бугульминскому району, где дослужился до заместителя начальника отдела. Затем занимал должность начальника отдела МВД России по Агрызскому району. Награжден медалью МВД России «За отличие в службе» 3 степени.

Напомним, месяц назад отделение МВД России по Атнинскому району Татарстана возглавил майор полиции Дамир Гарипов. До этого он занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе отдела МВД России по Сабинскому району Татарстана.

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Айрат Назипов