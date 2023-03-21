Против директора казанской фирмы возбудили дело за неуплату налогов на более чем 89 млн рублей

В Татарстане против 22-летнего директора и учредителя ООО возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Как стало известно «Реальному времени», речь идет об одной из казанских фирм.

Следствие считает, что в 2017—2020 годах подозреваемый вносил в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 76 контрагентами. Таким образом он уклонился от уплаты налогов более чем на 89 млн рублей.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведены обыски, изъята необходимая документация.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Следственный комитет Татарстана в феврале возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего бывшего директора и учредителя ООО «Сириус», он попался на неуплате 116 млн рублей налогов.

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Маргарита Головатенко