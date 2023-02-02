В Татарстане директор фирмы попался на неуплате 116 млн рублей налогов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего бывшего директора и учредителя ООО «Сириус». Его подозревают по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере).

— По версии следствия, в 2017—2020 годах подозреваемый, являясь директором ООО, путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 39 контрагентами, уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 116 млн рублей, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Как отметили в Следкоме, выявить преступление им удалось благодаря совместной работе с сотрудниками МВД и УФНС по РТ. Следственные действия продолжаются.

Фото: realnoevremya.ru

Две недели назад в отношении руководства ООО «ЛИФТ-НК» в Татарстане возбудили уголовное дело этой же статье. В том случае ущерб превысил 180 миллионов рублей.

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Айрат Назипов