Компанию из Башкирии оштрафовали за рекламу в Казани услуг по уклонению от службы в армии

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

ООО «Защита права призывника» из Стерлитамака оштрафовали за рекламу услуг по уклонению от службы в армии. Компания предлагала жителям Татарстана, в том числе и Казани, получить отсрочку и военный билет с гарантиями в договоре даже при наличии повестки.

Управление ФАС по Татарстану, изучив сайт башкирского ООО, установило, что опубликованная на нем информация вызывает у призывников «отрицание к воинской службе», а также создает недостоверное впечатление, что службы в армии можно избежать, прибегнув к предлагаемым услугам. Действия компании квалифицировали как нарушающие принцип достоверности и добросовестности рекламы, порочащие честь, достоинство и репутацию лиц, участвующих в призывной кампании.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, сайт организации не содержал полной информации об оказываемых компанией услуг, а в опубликованных сообщениях содержались призывы к совершению противоправных действий. Компанию привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.3 КоАП России.

«Реальное время» писало, что фирма «Защита прав призывника», вызвавшая нарекания татарстанских антимонопольщиков, активно рекламировалась и в соцсетях. Сооснователь компании заверил, что помощь призывникам в получении «военника» его сотрудники оказывают лишь законным образом. Подробнее — в материале.



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Татьяна Демина