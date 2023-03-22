Сегодня в Казани небольшой дождь и до +6 градусов

В среду, 22 марта, в Казани установится облачная с прояснениями погода. Местами возможны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Температура воздуха в Казани днем составит от +4 до +6 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +3 до +8°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Синоптики также прогнозируют умеренный юго-западный, западный ветер. Утром местами возможен туман, на дорогах — гололедица.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, к концу этой недели в республике потеплеет до +11 градусов. В пятницу, субботу и в воскресенье, 24—26 марта, средние температуры превысят норму на 6—8°С.



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Татьяна Демина