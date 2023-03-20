В Казани увеличат пропускную способность на въезде в Авиастроительный район с М-7

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани планируют решить проблему с пробками в северной части Авиастроительного района. Пропускную способность на въезде с М-7 намерены увеличить с 3 680 до 4 639 машин в час.

— Чтобы уменьшить пробки со стороны въезда в Авиастроительный район с трассы М-7, в 2023 году запланированы работы по ремонту участков улиц Ленинградской, Пржевальского, Ударной, Вересаева, Камчатской на сумму 250 миллионов рублей, — рассказал глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Фанис Нурмухаметов.



Скриншот трансляции

В прошлом году в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани отремонтировали 25 участков дорог протяженностью 14 км. В частности, работы прошли на улицах Фатыха Амирхана, Четаева, Копылова, а также на проспекте Ямашева.

Напомним, в Казанской агломерации по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году выполнят работы на 22 объектах общей протяженностью 37 километров. Государственные контракты заключены на все объекты в полном объеме.



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Татьяна Демина