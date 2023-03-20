«Ак Барс» уступил «Адмиралу» в овертайме

Фото: ХК "Ак Барс"

«Ак Барс» проиграл «Адмиралу» в овертайме со счетом 1:0. Клуб из Владивостока сократил отставание в серии плей-офф — счет серии 2:1.

Единственную шайбу на 74-й минуте в составе «Адмирала» забросил Евгений Лисовец.

Четвертый матч пройдет во Владивостоке 22 марта.

Фото: ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» 18 марта обыграл «Адмирал» во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра завершилась со счетом 2:1. Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов стал самым побеждающим главным тренером в плей-офф КХЛ. Эта победа стала для специалиста 80-й.

Комментируя вторую победу над «Адмиралом», Билялетдинов отмечал, что команда не расслабляется и готовится к серьезным играм.



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Маргарита Головатенко