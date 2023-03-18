Зинэтула Билялетдинов стал самым побеждающим главным тренером в плей-офф КХЛ
Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов стал самым побеждающим главным тренером в плей-офф КХЛ. Эта победа стала для специалиста 80-й.
Билялетдинов по числу побед обошел Олега Знарка (79 побед), на третьем месте — Дмитрий Квартальнов (68).
Под руководством Билялетдинова «Ак Барс» трижды выигрывал Кубок Гагарина — в 2009, 2010 и 2018 годах.
Сегодняшняя встреча «Ак Барса» и «Адмирала» во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершилась счетом 2:1. «Ак Барс» ведет в серии со счетом 2:0, третья игра пройдет 20 марта во Владивостоке.
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