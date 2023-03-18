Зинэтула Билялетдинов — о двух победах над «Адмиралом»: «Какое может быть спокойствие? Идут серьезные матчи»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал вторую победу над «Адмиралом» (2:1) в серии 1/2 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции. По словам тренера, команды играли активно, создавали моменты. Он отметил, что «Ак Барс» в первом периоде шел хорошо, но допустил ошибку, пришлось дополнять:



— Мы достаточно правильно играли, все-таки забили свой гол, который был необходим. А в концовке реализовали большинство, что очень важно.

Возможной причиной того, что команды сравняли счет, стала хорошая игра вратаря соперника, считает тренер. По его словам, команда перед играми напряжена, несмотря на счет 2:0 в серии:

— А какое спокойствие? Идут серьезные матчи, борьба, и мы готовимся к серьезной игре, — приводит слова наставник «Ак Барса» корреспондент «Реального времени».

На вопрос о том, есть ли у команды задача завершить серию в 4-5 игр, тренер ответил, что команда думает только о следующем матче.

Казанский «Ак Барс» сегодня обыграл «Адмирал» во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра завершилась со счетом 2:1.

Билялетдинов стал самым побеждающим главным тренером в плей-офф КХЛ. Эта победа стала для специалиста 80-й.

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Маргарита Головатенко