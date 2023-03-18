«Ак Барс» обыграл «Адмирал» во втором матче серии Кубка Гагарина

Фото: ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» обыграл «Адмирал» во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра завершилась счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Встреча прошла сегодня на стадионе «Татнефть-Арена».



Первую шайбу на 28-й минуте забил Илья Сафонов, на 54-й минуте в составе «Ак Барса» забил Вадим Шипачев. У команды из Владивостока на 15-й минуте забросил Антон Берлев.

Фото: ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» ведет в серии со счетом 2–0, третья игра пройдет 20 марта во Владивостоке.

16 марта ХК «Ак Барс» дома обыграл «Адмирал» из Владивостока.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко