Джо Байден назвал оправданным решение МУС об ордере на арест Владимира Путина

Президент США Джо Байден считает решение досудебной палаты Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина оправданным, несмотря на то, что США не признают решения этого суда.



— Вопрос в том, что это [МУС] не признано нами на международном уровне. Но я думаю, что он [МУС] выступил с очень сильной позицией, — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

МУС в Гааге в пятницу выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на решение заявила, что решения МУС не имеют для России «никакого значения», в том числе с правовой точки зрения.



Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку «в связи с незаконной выдачей Международным уголовным судом (МУС) ордеров на арест граждан РФ».



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Маргарита Головатенко