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Следком установит судей МУС, решивших выдать ордер на арест Владимира Путина

21:18, 17.03.2023
Следком установит судей МУС, решивших выдать ордер на арест Владимира Путина
Фото: sledcom.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку «в связи с незаконной выдачей Международным уголовным судом (МУС) ордеров на арест граждан РФ», сообщает пресс-служба СКР.

— Следственный комитет установит конкретных лиц из числа судей МУС, которые принимали заведомо незаконные решения, — сказано в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

МУС в Гааге в пятницу выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на решение заявила, что решения МУС не имеют для России «никакого значения», в том числе с правовой точки зрения.

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Маргарита Головатенко
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