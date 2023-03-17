Следком установит судей МУС, решивших выдать ордер на арест Владимира Путина
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку «в связи с незаконной выдачей Международным уголовным судом (МУС) ордеров на арест граждан РФ», сообщает пресс-служба СКР.
— Следственный комитет установит конкретных лиц из числа судей МУС, которые принимали заведомо незаконные решения, — сказано в сообщении.
МУС в Гааге в пятницу выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на решение заявила, что решения МУС не имеют для России «никакого значения», в том числе с правовой точки зрения.
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