Минтруд: почти половину из всех работающих в России составляют женщины
Почти половину рабочей силы в России составляют женщины — это один из самых высоких процентов в мировой практике, сообщила в понедельник заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.
Она отметила, что среди занятых женщин 83,4% имеют высшее и среднее специальное образование. Из тех, кто имеет высшее образование, более половины (55%) — высококвалифицированные работники и доктора наук.
Мухтиярова указала, что,несмотря на позитивные цифры, есть с чем работать:
— По данным Росстата, у нас соотношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин составляет по специалистам среднего уровня порядка 60%, по руководителям высшего уровня квалификации — порядка 70%, — приводит ее слова ТАСС.
По ее словам, в сферах социальных и образовательных услуг доля женского предпринимательства достигает 90%.
Согласно данным мартовского исследования Superjob, для большинства россиян не имеет значения, какого пола их начальник — на такой позиции основано мнение 70% мужчин и 71% женщин.
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комментарии
Дал Ше будет только ещё хуже.
Доля женщин в офисах (образование, наука, бизнес, сфера услуг и т.д.) достигнет 99%.
А доля мужчине в обслуживании канализации, водопровода, отопления и др. достигнет 100%.
Потом наступит хаос (вряд ли женщины смогут изобрести и спроектировать новый компрессор или простой центробежный насос и тдр.) и закономерный крах "женской" цивилизации.
Все великие открытия в Науке и изобретения в Технике и Технологии сделаны мужчинами.
Крах различных цивилизаций был не раз в Истории человечество, описано в Библии и Коране.