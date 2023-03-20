Минтруд: почти половину из всех работающих в России составляют женщины

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Почти половину рабочей силы в России составляют женщины — это один из самых высоких процентов в мировой практике, сообщила в понедельник заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.



Она отметила, что среди занятых женщин 83,4% имеют высшее и среднее специальное образование. Из тех, кто имеет высшее образование, более половины (55%) — высококвалифицированные работники и доктора наук.

Мухтиярова указала, что,несмотря на позитивные цифры, есть с чем работать:

— По данным Росстата, у нас соотношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин составляет по специалистам среднего уровня порядка 60%, по руководителям высшего уровня квалификации — порядка 70%, — приводит ее слова ТАСС.

По ее словам, в сферах социальных и образовательных услуг доля женского предпринимательства достигает 90%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно данным мартовского исследования Superjob, для большинства россиян не имеет значения, какого пола их начальник — на такой позиции основано мнение 70% мужчин и 71% женщин.

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Маргарита Головатенко