Большинству россиян без разницы, какого пола их босс

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Для большинства россиян не имеет значения, какого пола их начальник — на такой позиции основано мнение 70% мужчин и 71% женщин. Об этом говорится в результатах исследования сервиса SuperJob.

Опрос также показал, что 24% мужчин и 22% женщин хотели бы, чтобы их начальником был мужчина. Работать под руководством босса в лице прекрасного пола хотели бы 5% мужчин и 8% женщин.

Среди опрошенных в возрастной категории старше 45 лет легче сработаться с начальником в лице мужчины (30% среди представителей сильного пола и 28% женщин). Респонденты чье жалованье составляет свыше 80 тысяч рублей, хотели бы видеть своим боссом мужчину. В большинстве своем под руководством женщины предпочитают трудиться девушки до 24 лет — 14%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Среди представителей традиционных мужских профессий желание работать с руководителем-женщиной чаще всего выражают курьеры (14% среди представителей сильного пола), водители (13%), и менеджеры по продажам (12%). С руководителем-мужчиной в основном предпочитают работать инженерно-технические работники (36% среди мужчин) и системные администраторы (34%).

24 марта 2021 года аналитики SuperJob в результате исследования выяснили, что каждый второй работающий казанец уважает своего начальника. Также опрос показал, что в большей степени уважением к своему начальнику проникаются женщины и сотрудники возрастом моложе 24 лет.

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Антон Гаврилов