В Казани расширят сеть культурных центров
В Казани есть необходимость расширения сети культурных центров. В планах построить пять таких объектов, в том числе в Ново-Савиновском районе города, сообщил на «деловом понедельнике» начальник Управления культуры Азат Абзалов.
По его словам, продолжает проектирование многофункционального культурного центра в казанском Азино. Он расположится на проспекте Победы.
— Прорабатывается вопрос выделения земельного участка для культурного центра в Ново-Савиновском районе, а также в поселках Салмачи, Кульсеитово и других жилых массивах, — заявил Азат Абзалов.
Год назад казанские власти рассказали, что за шесть лет в столице Татарстана капитально отремонтировали все муниципальные дома культуры. В поселках построили восемь культурных учреждений. Тогда же они указали, что в Азино требуется свой досуговый центр.
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