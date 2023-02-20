В Казани расширят сеть культурных центров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани есть необходимость расширения сети культурных центров. В планах построить пять таких объектов, в том числе в Ново-Савиновском районе города, сообщил на «деловом понедельнике» начальник Управления культуры Азат Абзалов.



По его словам, продолжает проектирование многофункционального культурного центра в казанском Азино. Он расположится на проспекте Победы.

— Прорабатывается вопрос выделения земельного участка для культурного центра в Ново-Савиновском районе, а также в поселках Салмачи, Кульсеитово и других жилых массивах, — заявил Азат Абзалов.

Скриншот трансляции

Год назад казанские власти рассказали, что за шесть лет в столице Татарстана капитально отремонтировали все муниципальные дома культуры. В поселках построили восемь культурных учреждений. Тогда же они указали, что в Азино требуется свой досуговый центр.

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Татьяна Демина