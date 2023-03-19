В Тульской области упал неопознанный беспилотник

В Тульской области рухнул беспилотник без опознавательных знаков. Об этом сообщает Комитет Тульской области по региональной безопасности.

— 19 марта в Одоевском районе между населенными пунктами Петровское и Маловель в поле вдали от жилых домов был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. На месте работают все оперативные службы, — прокомментировали в ведомстве.

Там добавили, что угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.

Фото: commons.wikimedia.org (архив)

В конце февраля Украина попыталась разрушить объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее с помощью беспилотников. Оба дрона потеряли управление и отклонились от траектории полета. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры.

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Айрат Назипов