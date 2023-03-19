Дмитрий Песков: «Мы считаем юридически ничтожными любые решения Международного уголовного суда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест Владимира Путина. Его слова приводит «РИА Новости».

— Мы считаем юридически ничтожными любые решения Международного уголовного суда, которые мы также не признаем, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

МУС в Гааге в пятницу выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на решение заявила, что решения МУС не имеют для России «никакого значения», в том числе с правовой точки зрения.

Позже министр юстиции ФРГ заявил о планах «арестовать Владимира Путина» в случае его визита в Германию. На слова немецкого министра отреагировал председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил дать необходимую правовую оценку его высказываниям. Также по теме высказался депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов.

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Айрат Назипов