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Депутат Госдумы от Татарстана призвал объявить в розыск министра юстиции Германии

12:52, 19.03.2023
Депутат Госдумы от Татарстана призвал объявить в розыск министра юстиции Германии
Фото: realnoevremya.ru

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов прокомментировал скандальные высказывания главы Минюста ФРГ Марко Бушмана. Он заявил о планах «арестовать Владимира Путина» в случае его визита в Германию.

— Правильно ли я понимаю, что подобные заявления министра делают его потенциально преступником по нашему законодательству? Так как это прямая угроза личной безопасности главе российского государства. А значит, надо объявить министра в розыск и потребовать от всех дружественных стран выдавать его российскому правосудию, — написал Морозов в своем телеграм-канале.

Также на слова немецкого министра отреагировал председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил дать необходимую правовую оценку его высказываниям.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

МУС в Гааге в пятницу выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на решение заявила, что решения МУС не имеют для России «никакого значения», в том числе с правовой точки зрения.

Также Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку «в связи с незаконной выдачей Международным уголовным судом (МУС) ордеров на арест граждан РФ».

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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