Малайзийские авиакомпании хотят организовать прямое сообщение с Россией

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Три крупные малайзийские авиакомпании находятся в процессе обсуждения прямых рейсов в Россию. Власти страны хотят привлечь российских туристов.

— Сейчас три крупные авиакомпании — Malaysia Airlines, Air Asia и MasWings — находятся в процессе обсуждения прямых рейсов в Россию. Им, к сожалению, пока не хватает самолетов. Но переговоры не прекращаются, интерес действительно большой, — сказал «РИА Новости» замдиректора российского отделения агентства Tourism Malaysia Зулкифли Бин Мохамед.

Он отметил, что карту «Мир» пока в стране не принимают, но переговоры по этому вопросу продолжаются. При этом многие туроператоры предлагают покупать туры в Малайзию. За них можно заплатить в России в рублях.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Российский рынок для нас очень привлекательный. Малайзия не такая тесная, какими уже стали Бали в Индонезии или Таиланд. Русским бы тут понравилось, мы ждем их как можно скорее, — добавил спикер.

Накануне сообщалось, что Иран намерен открыть прямые рейсы в Казань и Санкт-Петербург. Заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел страны Али Асгар Шалбафиян порекомендовал россиянам при возможности посетить все города Ирана, поскольку в каждом из них есть свои интересные места и достопримечательности.

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Айрат Назипов