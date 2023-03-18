Иран откроет прямые рейсы в Казань и Санкт-Петербург

Иран намерен открыть прямые рейсы в Казань и Санкт-Петербург. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел страны Али Асгар Шалбафиян.



В настоящее время есть 11 авиарейсов между Тегераном и Москвой, напомнил Шалбафиян. Он порекомендовал россиянам при возможности посетить все города Ирана, поскольку в каждом из них есть свои интересные места и достопримечательности.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Обсуждает с российскими авиакомпаниями увеличение числа рейсов в страну и посольство Шри-Ланки. Сейчас между Россией и Шри-Ланкой есть прямое авиасообщение — всего девять рейсов, включая и регулярные, и чартерные.



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Маргарита Головатенко