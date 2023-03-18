«КОС-Синтез» обыграл МК СШОР «Восток»

Фото: "КОС-Синтез"

Ватерполисты «КОС-Синтез» дома обыграли МК СШОР «Восток» на старте полуфинальной серии Чемпионата России по водному поло со счетом 15:5 (4:0, 2:2, 3:0, 5:3). Мячи в составе казанцев забросили: Лисунов (3), Сучков (2), Деревянкин (2), Зиннуров (2), Иванов (2), Пронин (1), Аухадеев (1), Латыпов (1), Ярлыченко (1).



Победа «Синтеза» был уверенной. Команда была сильнее МК СШОР «Восток» по всем показателям, выиграв три из четырех игровых отрезков.

Теперь серия переезжает в Москву, где 25 марта москвичи будут стремиться отыграться, а подопечные Реваза Чомахидзе получат возможность досрочно оформить путевку в золотой финал.

Фото: «КОС-Синтез»

Сегодня «КОС-Синтез-УОР» проиграл «Штурму-2002» в матче чемпионата России, счет игры составил 11:9 (1:2, 2:2, 4:2, 4:3).



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Маргарита Головатенко